Земля остывает быстрее, чем ожидалось

4,5 миллиарда лет назад на поверхности Земли царили экстремальные температуры. Она была покрыта глубоким океаном магмы, сообщает Сегодня.

За миллионы лет поверхность планеты остыла, образовав поверхность, на которой мы с вами живем. Но процесс охлаждения до сих пор не остановился.

Ученые из Института науки Карнеги разработали сложную систему, которая позволяет им измерять в лабораторных условиях теплопроводность бриджманита – основного элемента земной мантии.

Эта система показала, что теплопроводность бриджманита примерно в 1,5 раза выше, чем предполагалось.

Это говорит о том, что поток тепла из ядра в мантию также выше, чем считалось ранее. Больший тепловой поток, в свою очередь, увеличивает мантийную конвекцию и ускоряет охлаждение Земли.

"Наши результаты могут дать нам новый взгляд на эволюцию динамики Земли. Они предполагают, что Земля, как и другие твердые планеты Меркурий и Марс, остывает и становится неактивной гораздо быстрее, чем ожидалось" , – объяснил руководитель исследования.

Что это означает