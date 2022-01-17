Подозрение Коломойскому существует уже три года – Порошенко

Подозрение украинскому бизнесмену, бывшему главе Днепровской ОГА Игорю Коломойскому существует уже три года, но оно не подписано. Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил в интервью в преддверии вылета из Варшавы в Киев, сообщает Левый берег.

Это подозрение не подписано, потому что, по словам Порошенко, против этого выступает президент Владимир Зеленский.

"Я утверждаю, что Коломойский имеет решающее влияние на решение Зеленского. Имел, имеет и будет иметь. Допускаю, ему есть, чем Зеленского шантажировать. Иначе невозможно объяснить, почему Коломойскому до сих пор – при всей имеющейся доказательной базе – не предъявлено подозрение, а Порошенко предъявлено" , – заявил он.

Нардеп добавил, что против Коломойского в США санкции были введены почти год назад, а в Украине – нет.

"А они (санкции. – С.К.) введены? То, что Зеленский говорит в видосиках, и то, что делает как президент – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если он искренне поддержал, то где арест имущества Коломойского? Где санкции, которые применены? Почему не предъявлено подозрение? Можете мне объяснить, почему за почти три года Зеленского не предъявлено подозрение (Коломойскому. – С.К.)? А я вам скажу – потому что прокурор его не подписывает!" – заявил он.

Именно Коломойского Порошенко считает "заказчиком дела" против себя, в котором он подозревается в государственной измене и содействии финансированию террористическим "ДНР" и "ЛНР". Сам Коломойский эти заявления пока публично не комментировал.