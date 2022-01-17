Дипломат напомнил, как Россия оправдывала свои действия в Украине

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил, как в свое время на заседании Совета Безопасности Россия оправдывала агрессивные действия в отношении Украины в 2014 году, сообщает Укринформ.

"Чуркин (тогдашний постпред России при ООН, ныне покойный – ред.) пытался оправдать действия России наличием "копии оригинала заявления" Януковича, который обратился к РФ с просьбой использовать подразделения вооруженных сил России в Украине" , - отметил Кислица.

По его словам, это был беспрецедентный случай в истории ООН после завершения холодной войны, когда "постоянный член Совета безопасности, точнее захватившая это место страна, совершает такие действия" .

"Обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года" , - цитировал Виталий Чуркин на заседании Совбеза ООН письмо от тогдашнего президента.

Однако впоследствии спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что письма Януковича не было, заметил Сергей Кислица. Он привел слова представителя Путина: "Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось" .

"То есть посол Путина на весь мир заявил, что письмо Януковича существовало, а рупор Путина – что не было никакого письма" , – отметил Кислица.

Дипломат считает, что заявления Чуркина в Совбезе ООН еще отзовутся России.