Британский посол призвала власти Украины объединиться против РФ

На фоне уголовного преследования экс-президента Петра Порошенко по делу о «госизмене» Великобритания призвала украинские власти сосредоточиться на более насущных вопросах.﻿ Об этом у себя в Twitter написала британский посол в Киеве Мелинда Симмонс, сообщает Новое время.

По ее словам Украине следует уделять больше внимания противостоянию угрозе со стороны РФ.

"Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не потерять это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики" , — заявила Симмонс.

Усім політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти російської агресії прямо зараз. У цей час важливо не втратити це з поля зору і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики. #Україна — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 17, 2022

Порошенко прилетел около 9:00 рейсом из Варшавы в столичный аэропорт Жуляны. Кроме сторонников, экс-президента встречали также множество журналистов и сотрудники правоохранительных органов.

Подозрение Порошенко в госизмене

20 декабря экс-президенту Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Это касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.