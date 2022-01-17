Британский посол призвала власти Украины объединиться против РФ
На фоне уголовного преследования экс-президента Петра Порошенко по делу о «госизмене» Великобритания призвала украинские власти сосредоточиться на более насущных вопросах. Об этом у себя в Twitter написала британский посол в Киеве Мелинда Симмонс, сообщает Новое время.
По ее словам Украине следует уделять больше внимания противостоянию угрозе со стороны РФ.
"Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не потерять это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики", — заявила Симмонс.
Порошенко прилетел около 9:00 рейсом из Варшавы в столичный аэропорт Жуляны. Кроме сторонников, экс-президента встречали также множество журналистов и сотрудники правоохранительных органов.
Подозрение Порошенко в госизмене
20 декабря экс-президенту Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Это касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.