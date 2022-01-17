Нельзя позволить Путину воссоздать СССР – сенатор США
Американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что что Соединенные Штаты и другие западные страны должны помешать президенту России Владимиру Путину воссоздать Советский Союз в той или иной форме, сообщает Новое время.
"Он (Путин — ред.) пытается воссоздать то, что у него было раньше. Этого нельзя допустить", — сказал сенатор.
По его словам, Путин пытается разделить НАТО, "ослабить его".
Ромни также настаивает на том, что газопровод "Северный поток-2" необходимо заблокировать.
"Мы должны дать ему (Путину — ред.) понять, что газопровод "Северный поток-2" не будет работать. У него не будет этого богатства, если он предпримет какие-либо действия для свержения правительства в Украине — его закроют", — подчеркнул Ромни.