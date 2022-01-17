Нельзя позволить Путину воссоздать СССР – сенатор США

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что что Соединенные Штаты и другие западные страны должны помешать президенту России Владимиру Путину воссоздать Советский Союз в той или иной форме, сообщает Новое время.

"Он (Путин — ред.) пытается воссоздать то, что у него было раньше. Этого нельзя допустить" , — сказал сенатор.

По его словам, Путин пытается разделить НАТО, "ослабить его".

Ромни также настаивает на том, что газопровод "Северный поток-2" необходимо заблокировать.