Новенький флагман Vivo превзошел iPhone 13 по качеству съемки

Камеры "яблочных" смартфонов всегда считались топовыми на рынке, а в 13-м поколении они стали еще лучше. Они традиционно возглавляют всевозможные рейтинги, но, как оказалось, есть смартфоны Android, которые еще лучше, сообщает УНИАН.

Речь идет о смартфоне Vivo X70 Pro, основной акцент в котором сделан на камеру, но который, в тоже время, может похвастаться и довольно мощным процессором.

Согласно индексу платформы DxOMark, которая специализируется на тестах качества изображения в смартфонах, китайский камерафон занял 12-е место в общем рейтинге, заработав 131 балл, что поместило его на две строчки выше iPhone 13, iPhone 13 mini и iPhone 12 Pro Max.

Специалисты выделили в камере Vivo X70 Pro точный замер экспозиции, красочные цвета, превосходную детализацию при слабом освежении, правильный баланс белого на фото со сверхширокоугольного объектива и высококачественную стабилизацию во время видеосъемки.