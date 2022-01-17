В Госпогранслужбе заявили, что Порошенко пропускали согласно закону

Пятый президент Украины Петр Порошенко пересек границу согласно нормам действующего законодательства, об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Во время пересечения границы Петром Порошенко украинские пограничники четко придерживались норм законодательства. Пограничники фиксировали манипуляции, что якобы господина Порошенко пытаются не пропустить в Украину" , - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что " ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться в Украину".

Во время мер контроля о прибытии Порошенко в Украину были проинформированы представители правоохранительных органов.

Напомним, на выходе из аэропорта Порошенко рассказал журналистам, что ему мешали сотрудники ГБР, некоторые из них, по его словам, были в форме пограничников.

Пятый президент заявил, что ему удалось пройти паспортный контроль только благодаря тому, что вместе с ним из Варшавы в Киев летело много журналистов.