Porsche показал премиальный вариант кроссовера Cayenne

Немецкая компания Porsche подготовила для ценителей роскоши новую версию кроссовера Cayenne. Новинка под названием Platinum Edition будет доступна для модификаций Cayenne, Cayenne E-Hybrid и Cayenne S, сообщает Обозреватель.

Специальная версия внедорожника отличается эксклюзивными элементами дизайна в цвете Satin Platinum, а также дополнительным опциональным оснащением, которое уже включено в базовую комплектацию автомобиля.

Специальная версия внедорожника отличается эксклюзивными элементами дизайна в цвете Satin Platinum. Источник: Porsche

Cayenne Platinum Edition получил многочисленные детали в платиновом цвете, среди которых: декор передних воздухозаборников, логотип Porsche, интегрированный в светодиодную полосу задних фонарей, название модели на двери багажника и эксклюзивные 21-дюймовые колесные диски. Спортивные выхлопные трубы и отделка боковых окон выполнены в черном цвете. Автомобиль будет предложен в различных цветах, включая металлизированные оттенки Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue и уникальном Crayon.

Пороги дверей из матового алюминия несут логотип Platinum Edition. Для отделки салона широко используется текстурированный алюминий и серебристые детали.

Для отделки салона широко используется текстурированный алюминий и серебристые детали. Источник: Porsche

В комплектацию Cayenne Platinum Edition вошли светодиодные фары с системой динамического освещения, панорамная крыша, тонировка окон, акустическая система Bose Surround Sound, динамическое освещение салона, кожаные спортивные сиденья с 8-позиционной регулировкой, тиснение герба Porsche на передних и задних подголовниках и аналоговые часы на приборной панели. Дополнительно персонализировать автомобиль можно по программе Porsche Exclusive Manufaktur, предлагающей широкий спектр вариантов отделки интерьера и экстерьера – от выборочных изменений до значительных модификаций.

Cayenne Platinum Edition получил богатую комплектацию. Источник: Porsche

Cayenne Platinum Edition уже доступен для отечественных покупателей, а первые экземпляры ожидаются в Украине в июне 2022 года. Стоимость новинки стартует с отметки 2899930 грн.