Порошенко назвал сотрудников ГБР "инопланетянами"
Петр Порошенко во время выступления на митинге среди своих поклонников назвал "инопланетянами" представителей ГБР, пытавшихся вручить ему повестку в аэропорту и забрать паспорт.
Выступление Порошенко транслировал телеканал "Украина 24".
Экс-президент удивлен, что силовики не узнали его и им понадобилось столько времени, чтобы подтвердить личность.
Порошенко заявил: такие действия ГБР доказывают, что "они нас боятся".
"20 минут они меня, пятого президента, лидера оппозиции, пытались не допустить в Украину. Они стянули переодетых пограничников и на глазах журналистов со всего мира требовали подтверждения того, что я являюсь Порошенко. Они требовали подтверждения, что паспорт Порошенко – это мой настоящий. Они инопланетяне, потому что не узнали меня! И так они хотели со мной встретиться, что убегали от камер, как черт от ладана!", – эмоционально заявил Порошенко.