Порошенко назвал сотрудников ГБР "инопланетянами"

Петр Порошенко во время выступления на митинге среди своих поклонников назвал "инопланетянами" представителей ГБР, пытавшихся вручить ему повестку в аэропорту и забрать паспорт.

Выступление Порошенко транслировал телеканал "Украина 24".

Экс-президент удивлен, что силовики не узнали его и им понадобилось столько времени, чтобы подтвердить личность.

Порошенко заявил: такие действия ГБР доказывают, что "они нас боятся".