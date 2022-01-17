Порошенко прибыл в суд

Петр Порошенко прибыл к зданию Печерского районного суда Киева, где ему должны избрать меру пресечения. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Сегодня".

Отмечается, что экс-президент взял слово перед своими сторонниками, которые собрались поддержать его.

Политик поблагодарил собравшихся за поддержку и объявил о начале объединения демократической оппозиции.

Порошенко также заявил, что "враг находится у наших ворот" , и пытается "расчленить Украину изнутри" .

После короткого выступления перед сторонниками Порошенко пошел в здание Печерского райсуда.