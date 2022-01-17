Порошенко прибыл в суд
Петр Порошенко прибыл к зданию Печерского районного суда Киева, где ему должны избрать меру пресечения. Об этом сообщает Телеграм-канал "Сегодня".
Отмечается, что экс-президент взял слово перед своими сторонниками, которые собрались поддержать его.
Политик поблагодарил собравшихся за поддержку и объявил о начале объединения демократической оппозиции.
Порошенко также заявил, что
"враг находится у наших ворот", и пытается
"расчленить Украину изнутри".
После короткого выступления перед сторонниками Порошенко пошел в здание Печерского райсуда.