ГБР допросило нардепа Трухина по делу о ДТП с его участием

Государственное бюро расследований допросило депутата ВР Александра Трухина (фракция "Слуга народа") по делу о ДТП с его участием, сообщает Telegram-канал "Українські новини"﻿.

"В рамках уголовного производства допрошено больше 10 свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которых удалось установить, в том числе проведен допрос Трухина А." , - говорится в ответе ГБР на запрос.﻿

Отмечается, что о подозрении в указанном деле никому не сообщалось.

Українські новини

Напомним, 26 августа 2021 года "слуга" Александр Трухин попал в ДТП с участием 3 автомобилей в Киеве.