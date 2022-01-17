На Земле появился новый остров после извержения вулкана

Несколько дней назад извержение вызвало цунами и отправило Тонгу в каменный век. Крохотная страна осталась без интернета, поэтому даже тяжело оценить последствия стихии, сообщает Сегодня.

В 2015 году произошло извержение этого же подводного вулкана, в результате которого образовался новый остров.

Ученые предполагали, что он разрушится в течение нескольких месяцев. Но прошло уже семь лет, а островок по-прежнему на месте.

Этот же остров рос и еще больше увеличился во время недавнего извержения. Фактически, только в прошлом месяце меньшее извержение увеличило размер острова, по мнению экспертов, почти на 50 процентов.