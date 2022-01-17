Вооруженные силы Украины и Великобритании согласовали обмен информацией об угрозах

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев провел рабочую встречу с начальником штаба Объединенных сил Вооруженных сил Великобритании Джо Баттерфиллом, сообщает Интерфакс-Украина.

Стороны согласовали вопросы обмена информацией о ситуации на угрожающих направлениях, а также вопросы совместного реагирования на существующие военные угрозы.

"Для получения полных оперативных возможностей нам нужна ваша консультативно-совещательная и экспертная помощь по вопросам порядка работы Объединенного оперативного центра в ходе проведения операции, а также по планированию огневого поражения противника в операции и особенности его проведения как в ВС Великобритании, так и в странах-членах НАТО" , – отметил Наев.

Он добавил, что командование Вооруженных сил Украины высоко ценит стратегические отношения с Великобританией и всестороннюю помощь в противодействии России.

В свою очередь Баттерфилл отметил готовность британской стороны к расширению практической помощи в подготовке оперативного состава командования ВСУ.

"Мы настроены и дальше развивать наше сотрудничество в этом контексте, а также обмениваться приобретенным опытом в ходе ведения боевых действий" , – подчеркнул Баттерфилл.