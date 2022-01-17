Вооруженные силы Украины и Великобритании согласовали обмен информацией об угрозах
Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев провел рабочую встречу с начальником штаба Объединенных сил Вооруженных сил Великобритании Джо Баттерфиллом, сообщает Интерфакс-Украина.
Стороны согласовали вопросы обмена информацией о ситуации на угрожающих направлениях, а также вопросы совместного реагирования на существующие военные угрозы.
"Для получения полных оперативных возможностей нам нужна ваша консультативно-совещательная и экспертная помощь по вопросам порядка работы Объединенного оперативного центра в ходе проведения операции, а также по планированию огневого поражения противника в операции и особенности его проведения как в ВС Великобритании, так и в странах-членах НАТО", – отметил Наев.
Он добавил, что командование Вооруженных сил Украины высоко ценит стратегические отношения с Великобританией и всестороннюю помощь в противодействии России.
В свою очередь Баттерфилл отметил готовность британской стороны к расширению практической помощи в подготовке оперативного состава командования ВСУ.
"Мы настроены и дальше развивать наше сотрудничество в этом контексте, а также обмениваться приобретенным опытом в ходе ведения боевых действий", – подчеркнул Баттерфилл.
"Отношения Украины и Великобритании уже много раз доказывали, что когда мы вместе – мы способны совместно добиваться удивительных результатов", - заключил Наев по итогам встречи.