Мужская верхняя одежда: как оставаться стильным в холода

Надевать тоненькую курточку в снег и мороз – не просто некомфортно но и вредно для здоровья. Это еще и нелепо смотрится. Чтобы выглядеть стильно и современно, не обязательно покупать только ультратрендовые вещи. Достаточно вечной классики, которая никогда не выходит из моды, сообщает Men's Life.

Какую зимнюю верхнюю одежду купить, чтобы было и тепло, и красиво?

Пуховик

Это один из самых теплых вариантов. А еще – удобных, что подойдет к любому стилю, от спортивного до делового. Просто нужна базовая модель: спокойного оттенка, удлиненная, прямого кроя, лаконичная, без декора. Такую можно носить и с трениками, и со строгим костюмом.

Пальто

Очень элегантная верхняя одежда для любителей классики. Чтобы было действительно тепло, бери шерстяное, твидовое или кашемировое пальто. А вот синтетические материалы не подойдут для зимы, ты попросту замерзнешь. ﻿ Подбирай силуэт под свой тип фигуры. Правильная посадка поможет немного скорректировать пропорции. Удлиненное двубортное пальто прямого кроя вытянет рост и скроет выдающийся живот. Массивные плечи и широкий меховой воротник сделают акцент на верхней части туловища, если тебе нужно ее чуть увеличить.

Шуба

Натуральный мех сейчас не в моде. Изделия из экомеха смотрятся более актуально, стильно и не так нарочито. К тому же давно известно, что греют они ничуть не хуже. Поэтому, если шуба вписывается в твой стиль, присмотрись именно к экологичным материалам. Довольно хороший вариант – овчина. Такие полушубки не прибавляют лишнего возраста, хорошо сидят по фигуре, могут быть в различных оттенках и разной длины.

Безрукавка

Когда тебе нужно куда-то съездить на машине, нет смысла облачаться в громоздкий пуховик. Их тоже существует большое разнообразие: модели из плащевки, замши, вельвета с набивкой из пуха, синтепона и других невесомых наполнителей.