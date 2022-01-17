В Харьковской области выявили первые случаи "Омикрона"

В Харьковской области вновь наметилась тенденция к росту заболеваемости COVID-19, примерно 40% новых случаев вызваны штаммом "Омикрон", сообщил директор департамента здравоохранения Максим Хаустов, сообщает Интерфакс-Украина.

"14 января было направлено 30 проб в Киев и уже мы имеем результаты. Сейчас приблизительно 40% (выявляемых заболеваний - ред) - это уже штамм "омикрон" , - сказал Хаустов на аппаратном совещании в ОГА в понедельник.

Он в очередной раз напомнил о необходимости вакцинироваться и соблюдать масочный режим, особенно в местах массового скопления людей.

По словам Хаустова, в ближайшее время для работников первичного уровня здравоохранения проведут занятия по особенностям предоставления помощи больным, заразившимся новым штаммом, и по постковидным состояниям.