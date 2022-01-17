Ryanair отменил полеты еще по шести направлениям
Лоукостер Ryanair отменил шесть маршрутов из Харькова до конца февраля 2022 года, сообщает Lowcostavia.
С 1 по 28 февраля полностью отменены рейсы из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.
Ранее Ryanair отменил на февраль семь направлений из других городов Украины, в том числе:
— из Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу;
— из Киева в Быдгощ;
— из Херсона в Краков и Вену.
Полный перечень отмененных рейсов Ryanair из Украины до 28 февраля 2022 года выглядит так:
— Харьков-Вильнюс;
— Харьков-Варшава (Модлин);
— Харьков-Краков;
— Харьков-Познань;
— Харьков-Будапешт;
— Харьков-Милан (Бергамо);
— Киев-Быдгощ;
— Львов-Бари;
— Львов-Палермо;
— Львов-Турин;
— Львов-Братислава;
— Херсон-Краков;
— Херсон-Вена.