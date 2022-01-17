Ryanair отменил полеты еще по шести направлениям

Лоукостер Ryanair отменил шесть маршрутов из Харькова до конца февраля 2022 года, сообщает Lowcostavia.

С 1 по 28 февраля полностью отменены рейсы из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.

Ранее Ryanair отменил на февраль семь направлений из других городов Украины, в том числе:

— из Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу;

— из Киева в Быдгощ;

— из Херсона в Краков и Вену.

Полный перечень отмененных рейсов Ryanair из Украины до 28 февраля 2022 года выглядит так:

— Харьков-Вильнюс;

— Харьков-Варшава (Модлин);

— Харьков-Краков;

— Харьков-Познань;

— Харьков-Будапешт;

— Харьков-Милан (Бергамо);

— Киев-Быдгощ;

— Львов-Бари;

— Львов-Палермо;

— Львов-Турин;

— Львов-Братислава;

— Херсон-Краков;

— Херсон-Вена.