Основные симптомы тахикардии

Тахикардия – это состояние, при котором частота сердечных сокращений составляет более 100 ударов в минуту. По словам врачей, вызвать его могут многие типы нерегулярных сердечных ритмов (аритмии), сообщает Профиль.

Обычно учащенное сердцебиение не является причиной для беспокойства. Например, частота сердечных сокращений повышается во время физических упражнений или в ответ на стресс. Как правило, никаких симптомов или осложнений тахикардия не вызывает. К серьезным проблемам могут привести лишь некоторые виды состояния при отсутствии лечения.

В целом тахикардия имеет несколько признаков:

ощущение учащенного сердцебиения или сильного стука в груди;

боль в груди;

головокружение;

одышка;

частый пульс.

У некоторых людей с тахикардией нет никаких симптомов, и состояние выявляют только при физическом осмотре или обследовании сердца по другой причине.

Когда обращаться к врачу

Медики рекомендуют немедленно обращаться в больницу, если появились слабость, одышка, головокружение или дискомфорт в груди. Например, тип тахикардии, называемый фибрилляцией желудочков, может привести к резкому падению кровяного давления. Коллапс может произойти в течение нескольких секунд, в результате чего пульс остановится.