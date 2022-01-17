Зеленский и Дуда проведут встречу: в Польше назвали сроки
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу. Они, в частности, обсудят российскую агрессию, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.
По его словам, в последнее время переговоры с Россией проходили в различных форматах.
"Впереди неделя, в течение которой также будут многочисленные консультации, преимущественно среди союзников. Наш президент встретится с президентом Украины", – сказал он.
Он также добавил, что после российско-американских переговоров есть заверения от американских союзников, что
"независимо от того, что было решено, мы – союзники – будем информированы на разных уровнях".