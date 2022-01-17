Зеленский и Дуда проведут встречу: в Польше назвали сроки

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу. Они, в частности, обсудят российскую агрессию, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

По его словам, в последнее время переговоры с Россией проходили в различных форматах.

"Впереди неделя, в течение которой также будут многочисленные консультации, преимущественно среди союзников. Наш президент встретится с президентом Украины" , – сказал он.