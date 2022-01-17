Mercedes-Benz отзывает флагманский электроседан

Mercedes-Benz отзывает один экземпляр электроседана EQS и более тысячи S-Class. На проблемных машинах функция eCall может работать с перебоями, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Mercedes-Benz заявил, что неисправность вызвана программной ошибкой в блоке управления. Это означает, что модуль связи может работать некорректно. В случае возникшей неисправности на щитке приборов высвечивается соответствующее предупреждение.

Немецкий автопроизводитель впервые выявил проблему в мае 2021 года. Расследование показало, что возникла проблема с программным обеспечением. С конца 2021 года на всех производственных площадках было внедрено новое программное обеспечение коммуникационного модуля. Под отзывную кампанию попадает один Mercedes-Benz EQS450 2022 года выпуска, а также около 1150 экземпляров Mercedes-Benz S500, выпущенных в период с 15 февраля 2021 года по 4 декабря 2021 года.

Автомобили с предоплаченной подпиской Mercedes me получат беспроводное обновление для устранения проблемы. Автомобили без подписки Mercedes me необходимо будет доставить в дилерский центр Mercedes-Benz для обновления ПО.