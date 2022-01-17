Меховые наушники вернулись в моду

В 2022 году тренды из прошлых лет возвращаются – как меховые наушники, которые были популярными в 2010-х. Зимние образы с этим аксессуаром уже примерили многие звезды, среди которых и известная любительница ретро-стиля, американская модель Белла Хадид, сообщает Обозреватель.

Теплые наушники могут добавить необычности даже самому простому луку, а также стать более удобной альтернативой шапке. Далее главное об этом "воскресшем" тренде, а также идеи для ваших образов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Модный блогер Александра Перейра в бежевых наушниках от Fendi в Париже.

Изначально этот предмет был разработан для спортсменов, но успешно "перекочевал" в повседневную жизнь. Они могут заменить популярные в этом сезоне шапки бини, бейсболки и балаклавы, при этом будут согревать уши даже лучше.

Теплый зимний образ с меховыми наушниками. Источник: Instagram @ivorycamisha

Хадид, например, прикупила для себя сразу несколько вариантов наушников из искусственного меха: объемные синие, ободок которых тоже пушистый и создает эффект веночка, и классические пастельные.

Хадид в теплых синих наушниках. Источник: Instagram @bellahadid

Белла Хадид в меховых наушниках. Источник: Instagram @bellahadid

Этот тренд особенно понравиться любительницам объемных укладок: наушники оставят прическу практически нетронутой, тогда как шапки могут ее испортить.

Наушники не испортят прическу. Источник: Instagram @gxsia

Стилисты отмечают, что вписать наушники в свой гардероб будет легче молодым девушкам.

Наушники в сочетании с бежевым пальто. Источник: Instagram @ouardazam

Эксперты советуют сочетать теплые наушники с объемным или длинным и "расслабленным" верхом. Они хорошо разбавят базовый образ, став его акцентом.

Совсем необязательно, чтобы аксессуар повторял цвет перчаток, обуви или других предметов гардероба. Достаточно, чтобы он совпадал по стилистике. Или же наоборот: можно составить однотонный образ, ведь тотал-луки до сих пор в списке трендов.

Лук с меховыми наушниками. Источник: Instagram @heycarmen