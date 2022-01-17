Меховые наушники вернулись в моду
В 2022 году тренды из прошлых лет возвращаются – как меховые наушники, которые были популярными в 2010-х. Зимние образы с этим аксессуаром уже примерили многие звезды, среди которых и известная любительница ретро-стиля, американская модель Белла Хадид, сообщает Обозреватель.
Теплые наушники могут добавить необычности даже самому простому луку, а также стать более удобной альтернативой шапке. Далее главное об этом "воскресшем" тренде, а также идеи для ваших образов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Изначально этот предмет был разработан для спортсменов, но успешно "перекочевал" в повседневную жизнь. Они могут заменить популярные в этом сезоне шапки бини, бейсболки и балаклавы, при этом будут согревать уши даже лучше.
Хадид, например, прикупила для себя сразу несколько вариантов наушников из искусственного меха: объемные синие, ободок которых тоже пушистый и создает эффект веночка, и классические пастельные.
Этот тренд особенно понравиться любительницам объемных укладок: наушники оставят прическу практически нетронутой, тогда как шапки могут ее испортить.
Стилисты отмечают, что вписать наушники в свой гардероб будет легче молодым девушкам.
Эксперты советуют сочетать теплые наушники с объемным или длинным и "расслабленным" верхом. Они хорошо разбавят базовый образ, став его акцентом.
Совсем необязательно, чтобы аксессуар повторял цвет перчаток, обуви или других предметов гардероба. Достаточно, чтобы он совпадал по стилистике. Или же наоборот: можно составить однотонный образ, ведь тотал-луки до сих пор в списке трендов.