Популярные в Украине автомобили будут бороться за экологию

По словам генерального директора Дени Ле Вота, стремление Dacia продавать недорогие автомобили позволит ей производить более легкие и эффективные автомобили дольше, чем конкурентам, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Это также означает, что фирме не придется тратиться на выпуск более дорогих подключаемых гибридов и электромобилей, чтобы сократить выбросы CO2 и избежать дорогостоящих штрафов. В европейской модельной линейке компании присутствует один электромобиль – компактный кроссовер Spring. Анонсировано, что первым подключаемым гибридом марки новый семиместный Jogger. И случится это не раньше 2023 года. Топ-менеджер считает, что такой осторожный подход по внедрению электрокаров имеет решающее значение для сохранения ценового преимущества бренда.

Ле Вот отметил, что есть функции, без которых в современных машинах не обойтись. Но от некоторых можно отказаться. К примеру, без кондиционера уже трудно себе представить новый автомобиль. А без кресел с электрорегулировками – можно. Отсутствие последних позволяет существенно экономить на весе.