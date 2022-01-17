Печерский суд начал рассмотрение дела Порошенко и объявил перерыв

Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко в рамках дела о незаконных поставках угля из ОРДЛО, сообщает Интерфакс-Украина.

На заседании присутствует сам Порошенко, его адвокаты, сторона обвинения, народные депутаты, пришедшие выразить свою поддержку лидеру "Европейской солидарности", представители СМИ.

Заседание началось с 40-минутным опозданием, участники процесса ждали судью.

Незадолго после начала заседания адвокаты Порошенко заявили, что не получали документы о вручении подозрения и попросили объявить перерыв для ознакомления с этими материалами.

Суд удовлетворил просьбу адвокатов и объявил перерыв до 14:00. По словам адвоката экс-президента Игоря Голованя, у стороны защиты есть 2-3 часа для ознакомления с документами.