Павел Глоба назвал знаки зодиака, которых ждут проблемы в феврале

Гороскоп на февраль 2022 года от популярного астролога Павла Глобы раскрыл, с какими сюрпризами столкнутся представители некоторых знаков зодиака в этом месяце. Однако они скорее будут неприятными, сообщает Профиль.

Телец

Глоба не советует Тельцам заводить новые знакомства в феврале. По мнению астролога, малознакомые люди смогут навредить личной жизни людей, рожденных в период с 21 апреля по 21 мая. Деловые контакты в третьем месяце зимы желательно тоже ограничить.

Скорпион

В феврале у Скорпионов могут обостриться хронические недуги. При малейших проблемах представителям знака, родившимся в период с 24 октября по 22 ноября, следует обратиться к специалисту.

Козерог

Астролог рекомендует Козерогам внимательно следить за нагрузкой. Нельзя в феврале взваливать на себя обязанности сверх собственных возможностей. В этом случае есть риск не справиться с задачами.