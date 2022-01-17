Ударную волну от извержения вулкана Хунга-Тонга зафиксировали в Украине

Ударную волну от извержения вулкана в Королевстве Тонга, состоявшемся 15 января, зафиксировали приборы в Украине.

Об этом говорится в сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Прыжки атмосферного давления зафиксировали на частных метеостанциях Харьковской области: в Харькове, Дергачах, Сахновщине и Вертиевке.

"Первый скачок зафиксирован вечером 15 января около 21 часов по местному времени, то есть примерно через 15 часов после наиболее мощной фазы извержения. Вторичный скачок давления пришелся на вторую половину ночи 16 января. Расстояние от вулкана Хунга-Тонга до Харьковской области составляет 18 тысяч километров, ударная волна распространялась со скоростью около 1100 км/ч" , – говорится в сообщении.

Впрочем, люди таких атмосферных изменений не почувствовали.