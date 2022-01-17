Бывший партнер Шевченко высказался об отставке в "Дженоа"

Экс-форвард "Милана", а ныне тренер "Брешии" Филиппо Индзаги отреагировал на увольнение Андрея Шевченко с поста наставника "Дженоа". 48-летний специалист, с которым Шева выступал в "Милане" в первой половине 2000-х годов, поддержал украинца, сообщает Обозреватель.

В комментарии Sky Sport Italia Филиппо посетовал на невезение Андрея Николаевича и высказал уверенность, что в будущем все у него получится.

"Очень жаль, что так случилось. У "Дженоа" был сложный календарь. К тому же клуб подписал контракты с несколькими новыми игроками. Но в футболе мало терпения. У нас прекрасная работа, она приносит и радость, и сложности. Подобное происходило и со мной в прошлом. Но я уверен, что Шевченко "перезапустится" и станет сильнее, чем был. Желаю ему удачи в будущем" , – сказал "коуч" команды второго итальянского дивизиона.

Сам Индзаги тренерскую карьеру начинал именно в "Милане" – в сезоне 2014/15, после чего работал в "Венеции", "Болонье" и "Беневенто".

На днях полный стадион в Милане запел в честь Шевченко на матче с "Дженоа".