Цены на газ в Европе перешли к снижению

В начале недели стоимость природного газа на европейских биржах перешла к падению. Фьючерс на февраль на крупнейшем европейском хабе TTF рухнул более чем на 7 процентов по сравнению с концом прошлой недели, вновь опустившись ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает Лента.Ру.

На минимуме цена доходила до 946 долларов за тысячу кубометров. В пятницу, 14 января, расчетная цена составляла 1025,2 доллара. По состоянию на 12:25 в понедельник она достигла 987 долларов.

Весной стоимость газа на TTF колебалась на уровне 250–300 долларов за тысячу кубометров. Максимум был зафиксирован 21 декабря — 2190,4 доллара за тысячу кубометров.

На прошлой неделе Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что хранилища газа в Европе опустели до 49,33 процента. Это на 16 процентных пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет. Хуже всего ситуация в Австрии (31 процент) и Нидерландах (33 процента).