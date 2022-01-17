Суд арестовал активы экс-министра Демчишина

Печерский суд Киева в конце декабря арестовал корпоративные права и недвижимость бывшего министра энергетики Владимира Демчишина, который вместе с Петром Порошенко фигурирует в деле закупки угля с оккупированной территории. Об этом, со ссылкой на определение от 23 декабря, сообщает Судебный репортер.

Список арестованных активов:

9,99% в АО «Банк Авангард» (опосредованно через компанию "Вестал Холдингз ЛТД");

100% уставного капитала "Лозонско Файненс ЛТД" (Британские Виргинские острова);

9,99% в уставном капитале компании "АйСиЮ Холдингз Лимитед" (Британские Виргинские острова);

9,99% в уставном капитале компании "Вестал Холдингз ЛТД" (Кипр);

земельный участок площадью 0,039 га в селе Чайки;

половина жилого дома площадью 389,6 кв в селе Чайки Киевской области;

часть земельного участка площадью 0,0609 га в селе Чайки;

домовладения во Львовской области.

Пресс-служба АО «Банк Авангард» сообщает, что Владимир Демчишин не является ни прямым, ни опосредованным владельцем акций банка, и не являлся им на момент вынесения определения суда об аресте его имущества. В банке сообщают, что приведенная в определении Печерского районного суда информация ошибочна. Банк уже уведомил об этом суд в соответствующем ходатайстве.