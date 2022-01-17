Телескоп показал Звездные паруса корабля Арго в космосе

Спиральная галактика NGC 3318 находится в созвездии Паруса примерно в 115 световых годах от Земли, сообщает Сегодня.

Первоначально Паруса были частью гораздо большего созвездия, известного как Арго Навис, в честь легендарного корабля Арго из греческой мифологии, сообщает ESA Hubble.

Но это громоздкое созвездие оказалось непрактично большим, и Арго Навис был разделен на три отдельные части, названные Карниной, Пупписом и Парусами.

Как и подобает галактике в созвездии, вдохновленном мореплаванием, внешние края NGC 3318 напоминают паруса корабля.

В NGC 3318 условно недавно произошло впечатляющее астрономическое явление – гигантская сверхновая, впервые обнаруженная астрономом-любителем в 2000 году.

Благодаря удаленности NGC 3318 от Земли исходная сверхновая должна была вспыхнуть примерно в 1885 году.