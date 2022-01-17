"Динамо" не взяло на сбор пятерых основных футболистов

Утром в понедельник, 17 января, киевское "Динамо" улетело на первый зимний тренировочный сбор в Испанию, где проведет четыре контрольных матча. Обратило на себя внимание отсутствие в списке команды сразу нескольких основных футболистов, сообщает Обозреватель.

Как пишет сайт "Динамомания", ссылаясь на свои источники, защитники сборной Украины Илья Забарный и Александр Караваев, а также белорусский форвард Илья Шкурин заразились коронавирусом. Молодой форвард Эрик Рамирес отбыл в распоряжение сборной Венесуэлы на матчи отбора чемпионата мира. А защитник Денис Попов продолжает лечение. Поэтому их в Испании пока ждать не стоит.

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун.

Защитники: Бурда, Шабанов, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Н. Волошин.

Нападающие: Кулач, Беседин, Супряга.

Киевляне в аэропорту. Источник: ФК "Динамо"

Официальный сайт "Динамо" ничего не сообщил о причинах отсутствия футболистов. Лишь заметил, что они присоединится к партнерам позже.

Обращает на себя внимание возвращение в строй форварда Артема Беседина, который получил серьезную травму еще на Евро-2020. Тренировочный сбор в Аликанте продлится до 17 января.