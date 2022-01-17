Рейтинг банков по вкладам: где население хранит деньги

По состоянию на 1 декабря 2021 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,1 млн вкладов на сумму 641,2 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Национального банка Украины (НБУ), больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 248,8 млрд гривен. Количество вкладчиков - 23 млн 124 тысячи.

Далее идут банки с иностранным капиталом - Альфа-банк - 48,9 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 530 тысяч, Райффайзен Банк - 45,9 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 726 тысяч, частный ПУМБ - 34,2 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 446 тысяч.

На пятом месте банк с иностранным капиталом Укрсиббанк - 33,6 млрд гривен, количество вкладчиков - 1 млн 714 тысяч.

Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 6 685 действующих структурных подразделений банков. За год их число сократилось на 449 (на 6,3%). Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1 602) и ПриватБанке (1 497). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть (Ощадбанк - 235, на ПриватБанк - на 220).