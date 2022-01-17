Делегация Конгресса США приехала в Украину

Делегация Конгресса США сегодня посещает Киев, чтобы подтвердить двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразить поддержку ее демократическим реформам, сообщает Укринформ.

В состав делегации входят сенаторы-республиканцы Роб Портман, Кевин Крамер, Роджер Уикер и сенаторы-демократы Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар и Ричард Блюменталь.

Они планируют встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, министром внутренних дел Денисом Монастырским и министром обороны Алексеем Резниковым.

Сенаторы также встретятся с министром энергетики Германом Галущенко и другими представителями энергетического сектора для обсуждения энергетической безопасности Украины.

После встречи с Президентом Украины сенаторы проведут брифинг для СМИ.

В Киеве уже встретился с делегацией министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Рад приветствовать двухпартийную делегацию Конгресса США во главе с сенатором Робом Портманом и сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричардом Блюменталем, Роджером Уикером. Этот своевременный визит укрепляет стратегическое партнерство Украина-США, содействует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ" , – отметил Кулеба.