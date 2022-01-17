Пять простых упражнений от боли в плече

В плечевом суставе болевые ощущения могут иметь разные причины, но терапия этого явления всегда комплексная. Важной ее мерой являются упражнения для плечевого сустава, которые направлены на восстановление функциональности суставов при травмах, после вывихов и операций, при артрозе и артритах, сообщает Доктор Демченко.

Гимнастика способствует увеличению подвижности суставов, уменьшению внутрисуставных отеков, укреплению мышечного корсета и нормализации физической активности. Смотрите более подробно в видео, как разобраться с болью в плече после травм и операций за 5 простых шагов.