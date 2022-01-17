Кремль не видит смысла во встрече Зеленского, Путина и Байдена

Москва не считает, что к обсуждению украино-российских отношений нужно привлекать США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Зачем (привлекать, – ред.) Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки" , - сказал Песков.

На минувшей неделе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену организовать трехстороннюю встречу в режиме видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным.