Россия отказалась увеличить прокачку газа через Украину

Сегодня, 17 января, российский "Газпром" в ходе сессии бронирования не стал заказывать дополнительные транзитные мощности через Украину на февраль. Также компания не забронировала мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа", сообщает UBR.

Оператор ГТС Украины предлагал мощности по двум маршрутам, которые остались невостребованными. На газоизмерительной (ГИС) станции "Суджа" было предложено 9,8 млн куб. м в сутки и еще 5,2 млн куб. м – на ГИС "Сохрановка".

У "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – 109 млн куб. м в сутки. В январе российский монополист использует эти возможности только наполовину. За 15 дней средняя прокачка составила 53 млн куб. м в сутки.

Со своей стороны польская сторона предлагала 89 млн куб. м в своего участка газопровода "Ямал-Европа", но "Газпром" также проигнорировал это предложение. На январь концерн бронировал 19,3 млн куб. м ежесуточных мощностей, но пока не пользовался ими.

Стоит отметить, что по территории Польши проходит 683 км газопровода "Ямал-Европа" общей протяженностью свыше 2000 км. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через эту страну закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования.