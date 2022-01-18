Петиция против телеканала "Наш" набрала достаточно подписей

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием применить санкции против телеканала "Наш" набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей, сообщает Новое время.

Соответсвующие данные обнародованы на сайте главы государства.

Петиция № 22/131288-эп зарегистрирована в четверг, 6 января, автор – активист и блогер Сергей Стерненко.

В обращении сказано, что в целях защиты национальной и информационной безопасности Украины, а также "для противодействия распространению антиукраинской пропаганды в интересах государства-агрессора", Зеленского просят "безотлагательно инициировать" на заседании СНБО вопрос о применении санкций против телеканала "Наш" с последующим прекращением его вещания на территории Украины.

В петиции сказано, что на телеканале "Наш" "регулярно транслируются антигосударственные высказывания и пропаганда в интересах государства-агрессора".