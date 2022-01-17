От газа до кукурузы. Влияние конфликта Украина-РФ

В случае обострения конфликта между Киевом и Москвой и введения санкций в отношении России мировой рынок столкнется с еще большим повышением цен на ряд товаров, сообщает Корреспондент.

Напряженность в отношениях между Украиной и Россией нарастает, и миру еще предстоит осознать все риски, которые конфликт может представлять для товарного рынка. Больше других могут отреагировать цены на природный газ, пшеницу и кукурузу.

Экстремальные цены

Обострение конфликта может привести к перебоям в товарных потоках, говорит Уоррен Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии международной финансовой группы ING. А возможные санкции США и Евросоюза в отношении России повлияют на поставку ряда товаров на мировые рынки.

Переговоры Вашингтона и Москвы на прошлой неделе не принесли результата, и напряжение только усилилось. США настаивают на введении новых санкций против Москвы и оказывают давление на ЕС. Вашингтон недоволен тем, что страны Евросоюза не договорились о конкретных ограничениях, которые будут введены в случае вторжения России в Украину.

По словам Паттерсона, природный газ входит в число товаров, на которые обострение конфликта повлияет в первую очередь. Украина является важным транзитным маршрутом для российской прокачки в Европу, а Россия - ключевой поставщик газа в ЕС, который закрывает почти половину потребностей региона в импорте.

В конце прошлого года цены на природный газ резко подскочили, достигнув абсолютного рекорда, поскольку более высокий мировой спрос из-за жаркой летней погоды и снижение выработки энергии ветряными электростанциями привели к резкому сокращению запасов.

Европа зависит от транзита российского газа через Украину, особенно с учетом того, что 2022 год начался с рекордно низких запасов в Европе, а Германия еще не одобрила поставки по "альтернативному российскому маршруту" - газопроводу Северный поток-2, отмечает Джеймс Хакстепп, менеджер отдела газовой аналитики EMEA в S&P Global Platts.

Эталонные европейские цены на газ TTF более чем в четыре раза превышают средние значения за пять лет и в последние месяцы сильно колебались.

Февральские фьючерсы на голландский газ TTF 17 января торгуются на уровне 83 евро за мегаватт-час. Цены на контракт в декабре достигли пика - около 180 евро, хотя год назад составляли около 18 евро. Platts Analytics ожидает, что транзит через Украину продолжится, а цены значительно снизятся в случае, если Северный поток-2 будет сертифицирован в третьем квартале этого года, говорит Хакстепп.

Но ситуация на границе с Украиной ставит судьбу трубопровода под угрозу, что, по словам аналитика, приведет к "экстремальным ценам и волатильности, которые сохранятся и в 2023 году". Поэтому, чтобы оценить риски, необходимо следить не только за тем, что происходит в России, Украине и Европе, но и за Вашингтоном, где по-прежнему обсуждаются новые санкции в отношении Северного потока-2.

Уязвимые рынки

Нефть тоже представляет серьезную проблему, учитывая, что Россия добывает около 11 миллионов баррелей в день. Любые возможные действия, направленные на экспорт нефти, "приведут к ограничению рынка нефти в то время, когда уже есть опасения по поводу сокращения свободных мощностей ОПЕК" , отмечает Паттерсон из ING.

Обострение конфликта между Россией и Украиной также сделает уязвимыми рынки пшеницы и кукурузы, поскольку обе страны являются важными поставщиками этих товаров, добавляет эксперт.

Как ожидается, Украина в этом году экспортирует более 24 миллионов метрических тонн пшеницы, что составляет почти 12% от общего объема мирового экспорта, говорит Питер Мейер, глава отдела аналитики зерновых и масличных культур S&P Global Platts. Экспорт кукурузы из Украины запланирован на уровне 32,5 миллиона метрических тонн, или почти 16% мирового объема.

Мейер напомнил, что цены на кукурузу и пшеницу ощутимо выросли весной 2014 года, после вторжения России в Крым. Доля Украины в мировом экспорте кукурузы осталась примерно такой же, как и восемь лет назад, однако с тех пор общий объем экспорта кукурузы вырос на 62,5%. Доля Украины на экспортном рынке пшеницы также почти удвоилась.

Цены на продукты питания в мире в настоящее время находятся на рекордно высоких уровнях и, по мнению аналитиков, продолжат расти. По данным ООН, стоимость зерновых достигла максимального уровня за десять лет.

И политическая причина - лишь одна из многих. Так, на ту же цену кукурузы влияет и энергетическая составляющая, и общая ситуация с инфляцией в мире, и стоимость логистических услуг, и многие другие факторы. А обострение конфликта между Украиной и Россией поспособствует еще большему подорожанию этих товаров.

"Любой сбой в портах Черного моря может стать движущей силой рынка в случае эскалации конфликта", - предупреждает Мейер.

В конце прошлой недели Москва заявила, что не боится новых санкций, поскольку Россия - страна самодостаточная и наращивает внутреннее производство, чтобы обезопасить себя от возможных ограничений со стороны Запада. А вот если санкции коснутся лично первых лиц государства, то Кремль угрожает полностью разорвать отношения с США.

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио 14 января предложил новый проект санкций против России, в том числе в отношении лично президента Владимира Путина в случае вторжения в Украину.

Согласно документу, разведка США будет каждые 20 дней докладывать о ситуации в Украине - не нарушила ли Россия ее территориальную целостность. В случае вторжения президент США должен в течение десяти дней ввести санкции против российских властей, включая блокировку активов и виз первых лиц государства.

Сенатор также предлагает ввести штрафные меры против межбанковской системы SWIFT, если она не прекратит оказывать услуги банкам и компаниям РФ, подпадающим под санкции.

"Почти наверняка Путин очень скоро попытается оккупировать по крайней мере некоторые части Украины", - убежден сенатор.

США еще предстоит определиться с возможными санкциями, но в целом Вашингтон настроен решительно. Сложнее ситуация обстоит в ЕС, где нет единого мнения о том, как следует действовать в отношении России. Европейские страны больше торгуют с РФ и от санкций пострадают гораздо сильнее, чем США.