Новые подробности состояния Леонида Куравлева

Известный советский и российский актер Леонид Куравлев продолжает находиться в больнице в тяжелом состоянии. У 85-летнего артиста началось обширное поражение легких, сообщает УНИАН.

Сообщается, что площадь поражения легких за неделю выросла с пяти-десяти процентов до 25-35 процентов. Вместе с тем актер продолжает дышать сам, без помощи ИВЛ.