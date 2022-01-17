РФ рассчитывает на ответы от США и НАТО по безопасности – Лавров

Москва рассчитывает в ближайшие дни получить обещанные ей ответы на проекты документов по гарантиям безопасности, которые были переданы США и НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО. Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему" , - сказал Лавров.

На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января в ходе заседания Совета Россия-НАТО, и 13 января на площадке ОБСЕ.