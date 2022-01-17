Индонезия определилась с новой столицей вместо Джакарты

Правительство государства Индонезия переносит столицу из Джакарты на восток острова Калимантан. Новый город-столица будет называться Нусантара. Об этом, со ссылкой на слова министра планирования национального развития Сухарсо Моноарфа во время совещания правительства, которое посвятили вопросу переноса столицы, сообщает Страна UA.

"Я получил подтверждение и директиву президента (Джоко Видодо - Ред.), новая столица будет называться Нусантара" , - сказал министр.

По его словам, "это название широко известно за пределами Индонезии и коротко характеризует государство как архипелаг".

Президент государства Индонезии Джоко Видодо заявил о планах переноса столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. На этот процесс выделили почти $32 млрд, но из-за пандемии Covid-19 реализация проекта была приостановлена. Теперь ее планируют возобновить через два года.

Индонезия расположена на крупнейшем в мире архипелаге, который состоит из 18 тысяч островов.

Джакарта сильно перенаселена. При населении в 10 562 088 человек плотность населения составляет 14 469,56 человек на квадратный километр.