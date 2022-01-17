Диалог Украины и Германии по поставкам оружия продолжится – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что диалог Украины и Германии по вопросу поставок оружия для защиты территориальной целостности продолжится, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы знаем, где какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты – подчеркиваю – исключительно защиты территории нашей земли, и мы над этим ежедневно работаем и у нас есть очень неплохие результаты. И наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится" , - сказал Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок в понедельник в Киеве.

Он отметил, что во время переговоров с Бербок в понедельник вопрос о поставках оружия обсуждался, однако, Украина хотела бы, чтобы ситуация разрешилась дипломатическим путем.