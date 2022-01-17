Нужно ли очищать автомобиль от снега, если он долго не ездит

Есть группа водителей, которые реже садятся за руль зимой. Личные автомобили этих водителей в этот период обычно стоят под домом и неизбежно превращаются в сугробы. Есть ли смысл убирать снег или лучше оставить его там и снежный покров просто будет таять сам по себе, сообщает Судебно-юридическая газета.

Как отмечают эксперты, тяжелая масса кристаллизованной воды сдавливает весь автомобиль. И делает это неравномерно. Такого «внимания» точно не примут покрышки, которые просто не рассчитаны на такие нагрузки и могут деформироваться. В этот список следует включить и ступичные подшипники, проблемы в которых также могут быть вызваны повышенным давлением сверху. Особенно, если они находятся в конце своего жизненного пути.

Разумеется, аналогичные «страдания» испытывают пружины, амортизаторы и другие элементы подвески, что сокращает их период работы. Попытка открыть багажник, покрытый толстой снежной шапкой, тоже ни к чему хорошему не приведет. Так что специалисты советуют чистить машину от снега – хотя бы раз в несколько дней.