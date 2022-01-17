Комаров "откроет" Колумбию в новом сезоне "Мира наизнанку"

Ведущий признался, что в восторге от новой страны, и пообещал поделиться эмоциями "через экраны", сообщает УНИАН.

фото instagram.com/komarovmir

В новом сезоне тревел-шоу "Мир наизнанку" на 1+1 ведущий Дмитрий Комаров покажет зрителям одну из самых невероятных стран Южной Америки – Колумбию. Об этом он рассказал в своем Instagram.

"Во многих местах Колумбии опасно, но при этом страна фантастически красива. Это настоящая мечта для любого исследователя, искателя приключений. Место, где еще сохранились места, способные очень реалистично погрузить вас в атмосферу фильмов об Индиане Джонсе. Страна, где самые лучшие и самые дорогие в мире изумруды, где много богатств и сокровищ", – отметил Комаров.

фото instagram.com/komarovmir

фото instagram.com/komarovmir

фото instagram.com/komarovmir

"Мы покажем вам разные Колумбии. Покажем ту, в которую точно захочется и можно поехать каждому. Покажем Колумбию, в которую ехать опасно. И Колумбию, о которой вы раньше точно не слышали и не знали. Приключения начинаются, – объявил Комаров. – Старт нового сезона скоро.

Колумбия – одна из стран-лидеров по производству кофе. Страна, где можно сказочно разбогатеть. К примеру, именно здесь добывают 90% мирового объема изумрудов и множество драгоценных металлов. Но многие украинцы слышали и об обратной стороне медали, которая и создала стране неоднозначную репутацию – наркокартелях. Прежде всего, на слуху имя самого известного, богатого и влиятельного наркобарона в мире – Пабло Эскобара из города Медельин.

А какова ситуация в Колумбии сегодня? По-прежнему стоит бояться жестоких картелей или все уже совсем по-другому?" – отметил Дмитрий Комаров.

фото instagram.com/komarovmir

Путешественник погрузится в жизнь Колумбии, чтобы показать обратную, неизвестную сторону этой страны, названной в честь самого Колумба. Он на собственном опыте выяснит, так ли опасно в Колумбии, как о ней говорят, и покажет те места, которые большинство украинцев смогут увидеть только по телевизору.