Игрок Динамо поддержал Селезнева в громком скандале

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов поделился своим мнением о конфликте между нападающим "Миная" Евгением Селезневым и журналистом Андреем Сенькивым, сообщает УНИАН.

Футболист "бело-синих" считает конфликт Селезнева и Сенькива провокацией со стороны журналиста, а выяснять отношения можно было без звонков.

"Как я понял, это провокация. Человек из-под тишка, по-крысиному записывается. Что он хотел добится? Кому-то лучше он сделал?

Будь Селя чуть умнее, он бы нашел его сам и дал чуть "прикурить", а звонок явно был лишним.

В "Динамо" Сидорчук на правах капитана пихает. Он опытный игрок, видит чуть по-другому. Были моменты, когда на него злился. Никаких обид не было. У Сели тоже такие полномочия есть, опытнейший игрок. Что-то молодой неправильно сделал - напихал", - сказал Попов в интервью YouTube-каналу PRESSING.

Денис Попов также признался, что был в похожей ситуации и научился не обращать внимание на критику.