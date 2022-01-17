Игрок Динамо поддержал Селезнева в громком скандале
Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов поделился своим мнением о конфликте между нападающим "Миная" Евгением Селезневым и журналистом Андреем Сенькивым, сообщает УНИАН.
Футболист "бело-синих" считает конфликт Селезнева и Сенькива провокацией со стороны журналиста, а выяснять отношения можно было без звонков.
"Как я понял, это провокация. Человек из-под тишка, по-крысиному записывается. Что он хотел добится? Кому-то лучше он сделал?
Будь Селя чуть умнее, он бы нашел его сам и дал чуть "прикурить", а звонок явно был лишним.
В "Динамо" Сидорчук на правах капитана пихает. Он опытный игрок, видит чуть по-другому. Были моменты, когда на него злился. Никаких обид не было. У Сели тоже такие полномочия есть, опытнейший игрок. Что-то молодой неправильно сделал - напихал", - сказал Попов в интервью YouTube-каналу PRESSING.
Денис Попов также признался, что был в похожей ситуации и научился не обращать внимание на критику.
"У меня были такие ситуации. Рассказывать нет смысла. Слава богу, что умные люди направили. За что? За двуличность, когда в лицо тебе улыбаются, а за спиной пылесосят. В тот момент разорвать хотелось, но потом остываешь и думаешь: Кто ты такой? Сидишь только разговариваешь, инсайды - вот и вся работа. А ты играл в футбол вообще в жизни своей? Ты проходил вообще-то, чтобы сидеть и рассказывать, какой футболист, что и как. Это ненормально. Можно критиковать по делу - нет вопросов, но давать оценки от балды - уже не то", - добавил Попов.