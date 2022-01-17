Суд по делу Порошенко возобновили с опозданием

Суд по делу о подозрении Петра Порошенко в госизмене продолжили после перерыва с опозданием. Судья в зале заседаний появился около 14:30.

В 14:00 в зале заседаний присутствовали прокуроры, сам Порошенко, его адвокаты, супруга экс-президента Марина, а также его соратники и журналисты. Впрочем, судьи в это время еще не было.

Судья в зал заседаний Печерского райсуда вернулся около 14:30 и заседание сразу возобновили.

В эти минуты выступает сторона защиты, в частности, адвокат Порошенко Игорь Головань, указывающий на процессуальные и другие нарушения в документах дела, с которыми защита экс-президента ознакомилась накануне.

По мнению стороны защиты, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, подписав подозрение Порошенко, превысил служебные полномочия.

Головань также заявил, что в Офисе генпрокурора не предоставили документов, подтверждающих, что Симоненко на момент подписания подозрения исполнял обязанности генерального прокурора.