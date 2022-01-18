MARUV временно ушла со сцены: что случилось
Украинская певица MARUV, которая последнее время часто гастролирует в России, решила немного отдохнуть от сцены, сообщает УНИАН.
Звезда почувствовала выгорание, поэтому устроила себе небольшой отпуск. Но уже совсем скоро поклонники вновь увидят любимую певицу на сцене, ведь 8 марта состоится презентация ее нового альбома.
"Я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности и просто побыть дома", - сказала певица в инста-сториз.
Также MARUV добавила, что вдохновение для творчества она берет из жизни - путешествия, приключения, люди, события, искусство.
"Но сейчас я ничего не планирую и ничего не хочу. Я на чиле, на расслабоне", - добавила звезда.