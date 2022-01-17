Летающий автомобиль успешно испытали в жизни

В экспериментальном полете приняла участие модель автомобиля в масштабе 1 к 2. В прошлом месяце Bellwether провела как минимум восемь летных испытаний прототипа, сообщает Сегодня.

Компания не раскрывает технические характеристики модели под кодовым названием "антилопа".

Автолет Volar был разработан для обеспечения внутригородских поездок на летающих автомобилях.

Окончательная версия будет иметь ширину около 3,2 метра, и вмещать 5 пассажиров, в то время как прототип для испытательных полетов примерно вдвое меньше и рассчитан на двух человек.

К 2028 году компания намерена запустить свой летающий автомобиль в серийное производство.