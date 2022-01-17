В Кремле прокомментировали возвращение Порошенко
Кремль не следит за ситуацией с возвращением в Украину экс-президента Петра Порошенко. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Нет, мы за этим не следим", - ответил он на вопрос журналистов.
Представитель Кремля заметил, что Порошенко сейчас является одним из политических оппонентов президента Украины Владимира Зеленского.
"Он находится в оппозиции. Но это не вопрос для того, чтобы мы пристально за этим следили", - добавил Песков.
"В целом сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко в Украине. Это очевидно. Это мы фиксируем", - подытожил он.