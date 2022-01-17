Хакеры атаковали сервис ProZorro Infobox

Государственная служба специальной связи и защиты информации уведомила о новой хакерской атаке, аналогичной тем, которые были совершены на сайты госструктур 14 января, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня в 8 часов утра на странице форума ProZorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января. Страница отключена, а специалисты проводят расследование и работают над оперативным возобновлением работы форума" , - отмечается в сообщении на сайте Госспецсвязи в понедельник.

В ведомстве подчеркивают, что форум ProZorro Infobox является отдельной системой, не связанной с системой закупок ProZorro.

"По имеющимся данным, ни информационный ресурс ProZorro Infobox, ни сам портал ProZorro не пострадали. Система публичных закупок работает в штатном режиме" , - подчеркивают в Госспецсвязи.

Как сообщалось, в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты МОНа, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт "Дія".