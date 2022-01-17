Лавров заявил, что Украина находится под "внешним управлением" США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина находится под внешним управлением американских властей, которые могут заставить Киев выполнять Минские соглашения, сообщает Радио Sputnik.

"Сегодня, безусловно, Украина находится под внешним управлением США. Вашингтон вполне в состоянии просто заставить киевский режим выполнить, наконец, Минские договоренности" , – заявил Лавров.

По мнению Лаврова, что для украинских властей не существует никакого плана "Б", кроме Минских соглашений.