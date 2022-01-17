"Ковидная тысяча": на что еще можно будет тратить средства

"Ковидную тысячу" смогут получить дети в возрасте 14-18 лет. Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению соответствующей программы.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

В ближайшее время на заседании Кабинета министров будет принято решение о возможности использования средств по программе "єПідтримка" вакцинированными лицами старше 60 лет, сообщили на совещании.

Кроме того, Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы на детей в возрасте 14-18 лет. Появится возможность использовать указанные средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет.